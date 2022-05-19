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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| آينتراخت فرانكفورت يتوج بالدوري الأوروبي.. وشكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:.

إينتراخت فرانكفورت بطلًا للدوري الأوروبي بفوزه على رينجرز بركلات الجزاء

حصد فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية، وذلك بانتصاره على رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

الأهلي يواصل نزيف النقاط فى الدوري بتعادل مثير أمام البنك

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي التعادل السلبي أمام الأهلي، في المباراة  التى أقيمت ،ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

الأول من يونيو.. إعلان انضمام مبابي لـ ريال مدريد

كشفت تقارير إسبانية، عن موعد إعلان نادي ريال مدريد لإنضمام الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، لصفوف نادي الملكي.

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي في فخ التعادل أمام البنك

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي التعادل السلبي أمام الأهلي، في المباراة  التى أقيمت ،ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

شكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي في موقعة نهائي أفريقيا

تعرض أمين فرحان، مدافع نادي الوداد، للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام المغرب الفاسي، في إطار منافسات الدوري المغربي، مما أثار الشكوك داخل الفريق حول مشاركته بمواجهة الأهلي.

خالد جلال : هدفنا كان الفوز على الأهلي وليس التعادل..فيديو

تحدث خالد جلال المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن تعادل فريقه سلبيا مع الأهلي خلال منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز. 

موسيماني: لا نبحث عن أعذار.. وأهدرنا العديد من الفرص أمام البنك الأهلي

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لا يبحث عن أعذار، ‏وأن الفريق عانى من الغيابات أمام البنك الأهلي بسبب الإصابات، حيث افتقد الفريق لجهود ثلاثي ‏خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، وأن الأهلي استعد لمباراة البنك الأهلي يومًا ‏واحدًا فقط، بعد عودة بعثة الفريق من الجزائر في الوقت الذي حصل فيه المنافس على راحة ‏كافية واستعد بشكل جيد للمباراة.‏

 

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