التحقيق مع موظف لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بشركة الكهرباء بالمنيا

تمكن ضباط مباحث شرطة كهرباء المنيا من ضبط موظف لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على أموالهم، بحجة سداد إيصالات تخص شركة الكهرباء وتسليمهم فواتير كهرباء قام بتزويرها.



الواقعة بدأت بتلقى المقدم علاء عبد الصمد رئيس مباحث شرطة كهرباء المنيا، معلومات بقيام موظف النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بغرض سداد إيصالات تخص شركة الكهرباء.



وبتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير مباحث الكهرباء، ورئاسة اللواء عبد الفتاح القصاص، والعقيد أحمد عوض مفتش مباحث المنطقة، تبيّن قيام المدعو "خ. ص. ك" موظف، بإيهام المواطنين بالسداد لهم بشركة الكهرباء والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل السداد وتسليمهم إيصالات مزورة قام بتزويرها عن طريقه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث شرطة كهرباء المنيا، من ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم له والذي حمل رقم 11820 جنح قسم شرطة المنيا أحوال، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.