مصلحة الضرائب العامة تبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني.. فيديو

قال ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب إن عملية ضبط الأسواق هي عملية تقوم بها الحكومة متمثلة في عدة وزارات منها وزارة الداخلية ووزارة المالية والهدف من ذلك القضاء علي الأسواق غير الرسمية.

وأضاف "تيمور" خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن الدولة تريد القضاء علي الاقتصاد الموازي الذي وصل لـ ٥٠٪ من الناتج القومي المحلي.

وتابع مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل عدم وجود عدالة في السوق بسبب عدم دفع الاقتصاد غير الرسمي للضرائب ولذلك تكون السلع الخاصة بهم بسعر قليل.

وأوضح ياسر تيمور أن مشروع الفاتورة الإلكترونية أطلق رسميا لأول مرة في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ وفي شهر أبريل الماضي أطلق تشغيل تجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني.