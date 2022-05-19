ميدو: بعض لاعبي الأهلي لم يقدموا أفضل ما لديهم أمام البنك

يرى الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن هناك العديد من اللاعبين داخل النادي الأهلي لم يقدموا المطلوب منهم في الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور، أن هناك بعض اللاعبين في مباراة الأهلي والبنك الأهلي التي انتهت منذ قليل، لم يظهروا بالشكل الجيد.

وأوضح ميدو، أن الفترة المقبلة تتطلب مجهود كبير من جانب بعض لاعبي الفريق الأحمر من أجل تحسين النتائج.

وتابع: «البنك الأهلي قدم مباراة كبيرة وكان يسحق الفوز بسبب العديد من الفرص الضائعة في المباراة».

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي التعادل السلبي أمام الأهلي، في المباراة التى أقيمت ،ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

التعادل رفع رصيد الأهلي الى النقطة 34 فى المركز الثالث ، بينما يرتفع رصيد البنك الأهلي الى النقطة 25 فى المركز الثامن.

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض ، وضغط الأهلى بقوة من الدقيقة الأولى وفى الدقيقة 8 تسديدة من محمود وحيد من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس المرمى بنجاح

وفى الدقيقة التاسعة سنحت فرصة حقيقية للمارد الأحمر عندما مر بيرسى تاو ومرر الكرة لأفشة على حدود منطقة الجزاء الذى قام بتسديد كرة قوية خارج المرمى .

وفى الدقيقة 11 تسلم محمد شريف كرة من داخل المنطقة يسددها قوية خارج المرمى

ينشط لاعبو البنك الأهلى في الربع ساعة الثانية من اللقاء وفى الدقيقة 16 يسدد احمد سعيد كرة قوية يتصدى لها محمد الشناوى حارس الأهلى ببراعة.

بعدها بدقيقة يقوم محمد دبش مدافع البنك الأهلى بعرضية متقنة على رأس كريم بامبو مهاجم الفريق الذى يسددها في يد محمد الشناوى ، يستمر ضغط لاعبو البنك الأهلى وفى الدقيقة 20 ومن كرة عرضية يلعبه أحمد ياسين مدافع البنك برأسه مرت بجوار القائم الأيسر .

يحاول بعدها لاعبو الأهلى امتلاك الكرة لتهدئة حماس لاعبى البنك الأهلى ، في الوقت الذى استمر فيه لاعبو البنك الأهلى في غزواتهم على مرمى محمد الشناوى الذى نجح في التصدي لكل كرات البنك بجدارة .