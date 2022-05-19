مغامرة مسبار الناسا على المريخ إنسايت تنتهي خلال الصيف



عرضت فضائية “يورونيوز” لقطات من مغامرة مسبار الناسا على المريخ، وبعد حوالي أربع سنوات من سبر أغوار المريخ، يعتزم المسبار "إنسايت" إنهاء عملياته خلال الصيف المقبل بسبب الغبار المتراكم على ألواحه الشمسية. غير أن البيانات التي تم جمعها سيستخدمها العلماء من العالم أجمع لسنوات عدة، للاستمرار في تحسين فهم طريقة تشكل الكواكب، على ما أشارت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) خلال إعلانها هذا النبأ الثلاثاء.

وقد سجل المسبار "إنسايت"، المزود خصوصا جهازا فائق الحساسية لقياس الزلازل، أكثر من 1300 "هزة مريخية"، إحداها بقوة 5 درجات قبل أسبوعين فقط، وهي الأقوى حتى الآن. لكن قبل انتهاء المهمة، بحدود شهر تموز/يوليو، سيتم إطفاء جهاز قياس الزلازل. وسيقاس مستوى الطاقة في المسبار بعدها بواقع مرة يوميا تقريبا، ويتم التقاط بعض الصور أيضا. وبحلول نهاية العام 2022، ستتوقف المهمة بالكامل.

يعود ذلك إلى التراكم الحاصل على مر الأشهر للغبار المريخي على اللوحيين الشمسيين اللذين يبلغ عرض كل منهما 2,2 متر. وتبين أن سرعة تراكم الغبار توازي تقريبا ما كانت عليه التقديرات التي وضعتها فرق "ناسا" مسبقا.