محمد سليمان: أهم بند في الزواج هو النية الصادقة

قال الفنان محمد سليمان، إن أهم بند في الزواج هو النية الصادقة والأب والأم لهم نظرة في التأكد من جدية العريس ؛ مضيفا أن العريس غير مطالب أن يكون لديه كل شيء ؛ ولو حدث ذلك وكان لديه كل شيء فمن المعروف أن يكون كل ذلك من أبيه .

أضاف الفنان محمد سليمان خلال مداخلة هاتفيا على قناة المحور في برنامج 90 دقيقه مع الإعلامية بسمه وهبه ؛ أن المشكلات تكمن في أن رغبة الأهل تكون طاغية في معيشة ابنتهم على نفس المستوى الذي هم عليه الأن ظنا منهم أن ذلك سيسعدها .

أوضح الفنان أن لابد من أن المعاملة المادية تأتي مؤخرا بعد التأكد من جدية واحترام الشخص المتقدم لزواج ابنتهم، مضيفا أنه لايطلب من الناس التغاضي عن عادات الزواج لكن البشر أهم من الماديات.