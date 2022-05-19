محمد رزق: أمتلك عروضا من أندية الدوري..وأسوان جاهز للإطاحة بالزمالك

قال محمد رزق، لاعب فريق أسوان، إن العزيمة والإصرار كلمة السر في عودة فريق أسوان للدوري الممتاز الموسم المقبل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن لاعبي أسوان تعاهدوا قبل بداية الموسم بالصعود للدوري الممتاز وهو ما تحقق بالفعل.



وأشار، إلى أن تلقي العديد من العروض خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه عقده ينتهي بنهاية الموسم مع فريق أسوان، مؤكداً أنه تحت أمر النادي في حالة تجديد عقده مع ممثل الصعيد في الممتاز.



وواصل، أن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك في بطولة كأس مصر، مؤكداً أن اللاعبين في حالة تركيز من أجل تحقيق مفاجأة والإطاحة بالفريق الأبيض من البطولة قائلاً«مباراة الزمالك ستكون مباراة للتعبيرعن أنفسنا أمام الجميع وتحقيق نتيجة جيدة خصوصاً أن الفريق لديه لاعبين شباب يمتلكون مهارات عالية».