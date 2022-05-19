شبانة: الزمالك قرر عدم الدخول في مفاوضات مع أبو جبل وفتح الباب لرحيله

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجأة فيما يتعلق بمستقبل محمد أبو جبل مع الفريق خلال الفترة المقبلة حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، ويُحاط الغموض بمستقبل أبو جبل مع الزمالك في الوقت الحالي بشأن استمراره من عدمه.

وأوضح شبانة، إدارة الزمالك اتخذت قرارًا هامًا وهو عدم الدخول في المفاوضات مع اللاعب مرة أخرى وفتح الباب لرحيله بشكل نهائي.

وأكمل شبانة، إدارة الزمالك لا تريد بقاء أبو جبل ولا ترغب في التجديد له بسبب التحفظ على مستوى اللاعب والأخطاء التي ارتكبها في الفترة الماضية.

وأتم شبانة، إدارة الزمالك غاضبة من كل اللاعبين الكبار داخل الفريق وتحميلهم مسئولية النتائج السلبية وغياب الروح عنهم وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار بالإحلال والتجديد بشكل كامل داخل الفريق.

https://youtu.be/UbGhkCyDMIA