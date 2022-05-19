شبانة: موسيماني يحدد البدائل في حالة رحيل حمدي فتحي وأليو ديانج

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي طلب من إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع لاعب وسط جديد بداية الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد العروض الأوروبية والخليجية التي تلقاها أمير توفيق مديرإدارة التعاقدات من أجل الحصول على خدمات الثنائي حمدي فتحي و المالي آليو ديانج بداية من الموسم المقبل.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، المدير الفني رشح محمد رضا بوبو لاعب فيوتشرإف سي وعمرو السيسي لاعب طلائع الجيش لاختيار احدهما في الموسم القادم.

وأكمل شبانة، موسيماني طلب من إدارة التعاقدات متابعة اللاعبان ومستواهما مع أنديتهما تمهيداً لتحديد اختياراته حال موافقة إدارة الكر ة علي رحيل حمدي فتحي أواليوديانج.