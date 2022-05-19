حدث ليلا.. مبروك عطية: كل من وضع أمواله عند المستريحين آثم مجرم.. الريان القطري: موسيماني عرض نفسه على الفريق

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرص ابرزها فى التقرير التالى:

مبروك عطية: كل من وضع أمواله عند المستريحين آثم مجرم

قال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف إن كل من وضع أمواله عند المستريحين آثم مجرم لأنه ضيع ماله.



مفاجأة.. مستشار الشعبة باتحاد الصناعات: تراجع في أسعار الذهب.. فيديو

كشف الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، مفاجأة كبيرة عن انخفاض أسعار الذهب.



الريان القطري يفجر مفاجأة قوية: موسيماني عرض نفسه على الفريق

كشف أمير فتحي، المشرف على الإعلام بنادي الريان القطري، أن مسألة تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القيادة الفنية للفريق القطري أثارت العديد من الجدل بشكل كبير في الفترة الأخيرة.



الجو مضروب في الخلاط.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس والتقلبات الجوية| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد وأخصائي جوي إن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية التي تحدث به بكثرة، مشيرة إلى أن الفصول جميعها تتجمع خلال فصل الربيع من ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة في وقتا واحد.



بسبب القاهرة اليوم.. إدوارد يمتنع عن الظهور في البرامج الفضائية

أعلن الفنان إدوارد، من خلال برنامجه القاهرة اليوم، المذاع عبر قناة "ألفا" الفضائية، اعتذاره عن الظهور على أي برنامج أخر عبر أي فضائية، احتراما للبرنامج الذي يقدمه، موجها الشكر لإدارة القناة في مصر والسعودية ولبنان.



موقع هسبورت: فيكتور جوميز حكما لمباراة الأهلي والوداد فى نهائى أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام يوم 30 مايو الجاري، والتي يستضيفها ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.



الغندور: الزمالك بخسارتين والأهلي بهزيمة و3 تعادلات لكن أفريقيا أقوى من الدوري

نشر خالد الغندور ، لاعب الزمالك السابق ، تدوينة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” بعد تعاد النادى الاهلى مع البنك الاهلى فى الدورى المصرى .



ميدو: ستاد القاهرة يعد الملعب التاريخي لنادي الزمالك

ناشد الإعلامي أحمد حسام ميدو، مسؤولي نادي الزمالك بعدم نقل مبارياته إلى ستاد آخر بدلا من ستاد القاهرة.



عاوز ياخد بيته منها.. ربة منزل تقتل زوجها بالخطأ في مشاجرة بسوهاج

لقي عامل في نهاية السبعينات من العُمر، مصرعه، على يد زوجته "ربة منزل في نهاية الثلاثينات من العُمر"؛ عقب نشوب خلافات بينهما على استرداد ملكية المنزل الذي سبق وتنازل عنه المجني عليه لزوجته؛ ولرفضها ذلك تطور الأمر للتشابك بالأيدي ودفعته ارضًا ما ألفظه أنفاسه الأخيرة، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.



جمال الغندور: هدف الأهلي أمام البنك صحيح.. وتدخل الفار خاطئ.. فيديو

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، إن هدف فريق الأهلي في مرمى نظيره البنك الأهلي «صحيح»، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في بطولة الدوري.

