أبرز اهتمامات الصحف المصرية اليوم.. توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء في اجتماعه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية

أبرز اهتمامات الصحف المصرية:

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم

الأخبار: قرارات مهمة لمجلس الوزراء في اجتماعه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية

المصري اليوم: رئيس الأركان يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية بـ«الصاعقة»

سلطت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم والاستفادة المثلى من مؤسسات المنظومة الطبية، والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من الأخبار ذات الشأن المحلي.



ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عوان "الرئيس: مواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم والاستفادة المثلى من مؤسسات المنظومة الطبية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى، وجه بمواصلة برامج التوعية من فيروس «كورونا» وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة.



وأشارت الأهرام إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.



ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس «كورونا»، حيث أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الانخفاض الملحوظ فى رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عام، وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعانى أعراضا بسيطة دون مضاعفات.



وفيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية، اطلع الرئيس على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، موجها بالاستفادة المثلى من الإمكانات المتوافرة لدى مؤسسات المنظومة الطبية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.



وأضافت "الأهرام" أن الرئيس السيسى تابع سير العمل بكل من مبادرة تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات، ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات في هذا الصدد، وكذلك جهود الوقاية من شلل الأطفال، موجها بتعزيز حملات التوعية، لتأكيد تلقى جميع الأطفال حديثي الولادة التطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال، والجرعات المنشطة منه.



وتحت عنوان "قرارات مهمة لمجلس الوزراء في اجتماعه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن آليات توفير الأراضي بحق الانتفاع، أو بنظام التمليك لمن يرغب، وسعر هذه الأراضي، وآلية السداد، لتكون الأمـور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين.



وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة، حيث كلف مدبولى مسئولي هيئة التنمية الصناعية باختصار الإجـراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وإصدار رخص بأقصى سرعة لبدء العمل، على أن تتولى الهيئة التعامل مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي، واستكمال الإجراءات لإنهاء رخص التشغيل.



وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع تحضيرات اجتماعات «البنك الإسلامي للتنمية» بشرم الشيخ"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع التحضيرات الخاصة بالاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام الحالي، المقرر انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك في حضور دكتورة هـالـة الـسـعـيـد، وزيـرة التخطيط، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية السابق، المنسق العام للمؤتمر، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم بوزارة التخطيط، ود . ندی مسعود، مستشار وزيرة التخطيط.



وأشارت الأخبار إلى أن وزيرة التخطيط، استعرضت تقريراً حول نشاط البنك وحجم استثماراته، وتمت الإشارة إلى أن البنك، يعد أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الأطـراف الفاعلة في التمويل الإسـلامـي في العالم، والذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم الـقـروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في الدول الأعضاء وكذا مشروعات البنية التحتية، فضلا عن تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ومكافحة الفقر، عبر تحقيق التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وتحت عنوان "رئيس الأركان يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية بـ«الصاعقة»"، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن الـفـريـق أسـامـة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحـدات قـوات الصاعقة، بهدف الوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام. بدأت الإجـراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية، الذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها، لدعم قدراتها القتالية بهدف تنفيذ المهام المكلفة بها.



وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تنفيذ عدد من البيانات العملية التي أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقة من قدرات قتالية ومهارات ميدانية ذات طابع احترافي خلال تنفيذ المهام، وشاهد الفريق أسامة عسكر معرضا للأسلحة والمعدات الفنية، عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الأسلحة لقوات الصاعقة، أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش، للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، حيث أشاد «عسكر» بما لمسه من استعداد قتالى عال وروح معنوية مرتفعة للقوات، وطالبهم بالـيـقـظـة والـحـفـاظ عـلـى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، لما تتطلبه طبيعة العمل الخـاصـة لـرجـال الـصـاعـقـة.



وتحت عنوان "أمام المؤتمر المصرفي العربي... عامر: نتعامل بخطط استباقية لمواجهة أية أزمات دولية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أكد أن سياسات «المركزي» تجاه سوق الصرف مرنة، ونستهدف أن يكون حائز الجنيه المصري هو الرابح على المدى المتوسط.



وأوضح عامر، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، الذي ينظمه اتحـاد المصارف العربية بعنوان «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية»، أنه تم إصدار شهادة الـ18٪ لإعطاء قيمة مضافة للمدخرات، وهناك العديد من الأسر تعيش على هذه المدخرات»، كما حافظنا على مستويات الإقراض.



وتحت عنوان "«التعليم» ترصد محاولات تداول امتحان إنجليزي أولى ثانوي على جروبات الغش"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن جميع محاولات تصوير وتداول الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي على جروبات الغش مرصودة ومعروف هوية ومكان أصحابها، وذكرت أن الامتحانات الإلكترونية المنعقدة على منصة الامتحانات عبر التابلت، مزودة بـ «باركود سرى»، يكشف مكان وهوية الطالب، مشددة على أنه يتم تحرير محضر غش ضد أي طالب يصور أسئلة أو أجوبة وينشرها على صفحات الغش.



وأشارت الأهرام إلى أن الوزارة سوف تطبق قانون مكافحة الغش على أي طالب يسهم في تصوير أو نشر أسئلة وإجابات الامتحانات تمامًا مثلما يحدث كل عام.



وأوضحت أن جروبات الغش على «التليجرام» شهدت تداولاً لبعض أسئلة وإجابات امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، الذي أداه طلاب الصف الأول الثانوي داخل اللجان أمس.



من جانبه، أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ الوزارة لعدة إجراءات عاجلة لمواجهه ظاهرة التسريب والتلاعب والغش بعد انتهاء امتحانات سنوات النقل، وكشف عن بعض الإجراءات لمواجهة الغش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة من خلال إغلاق جميع مواقع الغش الإلكتروني عبر السوشيال ميديا بالتنسيق مع الجهات المعنية، علاوة على تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان الامتحانية، لضبط طلاب الغش، بالإضافة إلى منع دخول الطلاب بالتليفون المحمول وسماعات البلوتوث، مشيراً إلى تحويل أي محضر غش إلى النيابة العامة.



وتحت عنوان "«الأعلى للإعلام» يناقش رؤيته حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة"، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ناقش تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.



وأضافت الصحيفة أن المجلس أكد، خلال اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الدعوة للحوار الوطني تمثل بداية وانطلاقة للوقوف على حجم التغيرات والمـسـتـجـدات الـتـي شـهـدهـا المـجـتـمـع المـصـري، خاصة خلال السنوات الـ 8 الماضية، وما يعكسه الواقع الراهن من تحديات تمس النسيج والبنيان الاجتماعي، كما أنها تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها التي تتمثل في بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي الذي يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.