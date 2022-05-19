الهند تسجل 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 2364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و129 ألفا و563 حالة.



وأفادت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و303 حالات.



وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 15 ألفا و419 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و589 ألفا و841 شخصا، وذلك بعدما تعافى 2582 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.