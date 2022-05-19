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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمحركات مرسيدس AMG.. باجاني تكشف عن C10 الخارقة موديل 2023 في سبتمبر القادم

باجاني C10
باجاني C10

 

أكدت شركة  باجاني  الإيطالية أن سيارتها الخارقة C10 القادمة ، والتي من المقرر أن تحل محل Huayra سيتم الكشف عنها في رسميا 12 سبتمبر القادم.

 

وفقا لموقع "أوتو كار المتخصص في السيارات، عرضت الشركة أيضًا رسمًا تخطيطيًا لصورة تشويقية بالأبيض والأسود لا تكشف سوى عن شكل الهيكل لـ "باجاني C10" الجديدة ، يأتي التصميم على شكل دمعة يشبه إلى حد كبير الصور التجسسية المسربة التي شوهدت في المراحل المبكرة لعمر باجاني C10.

 

تأتي صورة السيارة الجديدة بعد اختبار نموذج أولي مؤخرًا على الطريق، ويبدو أن التصميم بالرغم من كل التمويهات والظلال السوداء شبيها بشكل كبير ولديه عددا من  العناصر التي ظهرت أيضًا في عرض مسرب لـ C10 يناير الماضي.

 

يمزج تصميم  باجاني سي 10  بين مختلف العناصر التي سبق وقدمتها العلامة التجارية الإيطالية في عددا من طرازاتها السابقة عناصر مختلفة من تصميمات باجاني السابقة. شكل الشبك الأمامي العريض والهيكل المائل بشدة مستوحى من باجاني Huayra التي استمرت لعشر سنوات متصلة في الأسواق قبل وقف إنتاجها، في حين أن شكل المقصورة الداخلية الشبيهة بشكل الدمعة يذكرنا بـ باجاني زوندا الأقدم. يستحضر غطاء المحرك الأمامي المائل على وجه الخصوص تصميم بعض طرازات الشركة الأقدم، مثل باجاني C12 S.

باجاني C10

فيما يتعلق بمجموعة نقل الحركة ، فقد أكدت باجاني رسميا أن السيارة الجديدة ستكون بمحرك 12 سلندر بشاحن تربو مزدوج سعة 6 لتر، بدون إضافات كهربائية غير مكهرب من مرسيدس AMG بناقل حركة إما يدوي أو آلي. كشف هوراسيو باجاني أيضًا أن الشركة كانوا أكثر تركيزًا على تقليل وزن C10 بدلاً من إضافة القدرة الحصانية ، حيث ينتج محرك سي 10 ما مقداره  888 حصانًا (662 كيلو واط / 900 حصان).

باجاني C10

من المتوقع ظهور باجاني سي 10 الجديدة في وقت ما في عام 2022 ، مع بدء عمليات التسليم للعملاء مطلع عام 2023. واقترحت وثيقة مسربة تحمل شارة باجاني  أن رسوم الحجز لسيارة C10 ستكون 300 ألف يورو (316،215 دولارًا). مثل سابقاتها ، من المرجح أن يقتصر الإنتاج على حوالي 300 وحدة، وإذا اتبعت العلامة التجارية تقليدها المتعارف عليه ، نعتقد أنه يمكن ظهور إصدارات خاصة ذات محركات أكثر قوة في المستقبل.

باجاني سي 10 باجاني مرسيدس مرسيدس AMG هوراسيو باجاني باجاني Huayra باجاني C10

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