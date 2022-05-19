كوريا الجنوبية : 28 ألفا و130 إصابة جديدة بفيروس كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 28 ألفا و130 إصابة جديدة بكورونا بما فيها 15 إصابة وافدة من الخارج خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17 مليونا 889 ألفا و849 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ أنه تم تسجيل 40 وفاة إضافية بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 23 ألفا و842 وفاة.

وأوضحت أن ذلك يأتي وسط توقعات بأن تعلن السلطات الصحية في وقت لاحق من الأسبوع ما إذا كانت البلاد ستنتقل إلى المرحلة التالية من خطتها لما بعد الجائحة وتقرر ما إذا كانت سترفع شرط الحجر الصحي الإلزامي لمدة 7 أيام لمرضى كوفيد-19 المؤكدين.