احترس من الإفراط فى تناول الكبدة.. تسبب النقرس.. وتناول كميات صغيرة الحل

يتعرض الكثير من الأشخاص نتيجة الإكثار من تناول الكبدة إلى بعض الأضرار، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يجب عليك الحذر من الإكثار فى تناول الكبدة، فرغم فوائدها التى لا تعد، ولكن الإكثار منها يسبب أضرارا.

كشف موقع “هيلثي” عن أضرار تناول الكبدة، وكيف يمكن تجنبها:



النقرس

تحتوي الكبدة على البيورينات التي تساعد على إنتاج حمض البوليك في الجسم.

ارتفاع حمض البوليك في الجسم يؤدي إلى النقرس، ويسبب النقرس تورم المفاصل وألمها.

صحة القلب

الكبد غنية بالكوليسترول وغير مناسبة لمرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، والإفراط في تناولها يشكل خطورة على صحة القلب.

الخطر على الأجنة

لا ينصح الحوامل بتناول الكبدة لغناها بفيتامين أ الذي قد يسبب مشاكل صحية كثيرة للجنين.

يؤدي تناول الكبدة في بعض الأحيان إلى إتلاف الكلى، مما يؤدي إلى إصابة الجنين.

الكبدة مفيدة لمن يعاني من نقص فيتامين أ في الجسم.

التسمم

تتراكم جراثيم الكبدة مثل اللحوم الأخرى، لذلك يجب تنظيفها جيدًا قبل تناولها.

كيف تتجنب أخطار الكبدة؟

تناول كميات صغيرة منه وأضفه إلى الأطعمة الأخرى.

يوصي الأطباء بتناول الكبد مرة واحدة فقط في الأسبوع.

يجب طهي الكبدة جيداً قبل الأكل.