عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس من الإفراط فى تناول الكبدة.. تسبب النقرس.. وتناول كميات صغيرة الحل

الكبدة
الكبدة

يتعرض الكثير من الأشخاص نتيجة الإكثار من تناول الكبدة إلى بعض الأضرار، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يجب عليك الحذر من الإكثار فى تناول الكبدة، فرغم فوائدها التى لا تعد، ولكن الإكثار منها يسبب أضرارا. 

كشف موقع “هيلثي” عن أضرار تناول الكبدة، وكيف يمكن تجنبها:

txt

التهاب كبد الأطفال .. علماء يوضحون الأسباب وسر انتشاره فى هذا التوقيت

txt

عالم فيروسات: لا فرضية مقنعة بما يكفي لتحديد سبب تفشي التهاب كبد الأطفال


النقرس

تحتوي الكبدة على البيورينات التي تساعد على إنتاج حمض البوليك في الجسم.

ارتفاع حمض البوليك في الجسم يؤدي إلى النقرس، ويسبب النقرس تورم المفاصل وألمها.

صحة القلب

الكبد غنية بالكوليسترول وغير مناسبة لمرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، والإفراط في تناولها يشكل خطورة على صحة القلب.

الخطر على الأجنة

لا ينصح الحوامل بتناول الكبدة لغناها بفيتامين أ الذي قد يسبب مشاكل صحية كثيرة للجنين.

يؤدي تناول الكبدة في بعض الأحيان إلى إتلاف الكلى، مما يؤدي إلى إصابة الجنين.

الكبدة مفيدة لمن يعاني من نقص فيتامين أ في الجسم.

التسمم

تتراكم جراثيم الكبدة مثل اللحوم الأخرى، لذلك يجب تنظيفها جيدًا قبل تناولها.

كيف تتجنب أخطار الكبدة؟

تناول كميات صغيرة منه وأضفه إلى الأطعمة الأخرى.
يوصي الأطباء بتناول الكبد مرة واحدة فقط في الأسبوع.
يجب طهي الكبدة جيداً قبل الأكل.

صحة القلب مرض ارتفاع ضغط الدم الكوليسترول الكبد الحوام تنظيف رتفاع ضغط الدم بالكوليسترول تفشي التهاب كبد الأطفال التهاب كبد الأطفال لمرضى القلب والسكر ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

خلال ساعات.. حسم أسعار الفائدة بالبنوك.. وخبراء: 2% رفعا في المتوسط

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

بشري سارة|13 ألف مشجع لنادي الأهلي امام الوداد المغربي فى نهائي أفريقيا

شكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي في موقعة نهائي أفريقيا

موضوعات متعلقة

يصيب الرجال أكثر من النساء.. السمنة أبرز أسباب النقرس

طريقة عمل كبدة الغنم بدبس الرمان

استشاري: المتعافون من كورونا يعانون من صعوبة في التفكير بسبب الأدوية

علاج الصفراء عند حديثي الولادة .. كيف تحمي طفلك؟

ترشيحاتنا

لإقناع أوستن بتشديد العقوبات على إيران.. جانتس في زيارة رسمية إلى واشنطن

سعفان يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي الشراكة لتدريب الشباب من أجل التشغيل

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 19 مايو 2022

منافسة تويوتا لاند كروزر و ديفندر .. فتح الباب رسميا لحجز إينوس جراندير 2022

ترتيب صادم للزمالك.. الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتد وروما في التصنيف العالمي

روسيا تستخدم التكنولوجيا في تعطيل الأقمار الصناعية وحرق الطائرات بدون طيار بـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ