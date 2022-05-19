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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفتان: ردود الأفعال على انتخاب محمد بن زايد تعكس قوة وتأثير الإمارات

صدى البلد

 سلطت الصحيفتان الإماراتيتان "الاتحاد" و"الوطن" الصادرتان، اليوم /الخميس/، الضوء على ردود الأفعال الدولية على انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أن حرص قادة العالم على تهنئة الرئيس الجديد يظهر قوة الإمارات وحضورها وتأثيرها والمكانة العالمية المرموقة لرئيس الإمارات الجديد، والتي وجدت بالحكمة والأفعال والمبادرات الخلاقة.

فتحت عنوان "ثناء مستحق".. قالت صحيفة "الاتحاد" إن دولة الإمارات حضرت خلال الأيام القليلة الماضية حضورًا قويًا في قلب المشهد السياسي الدولي، وعكس اهتمام وحرص قادة العالم على تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تقديرًا بالغًا لمكانة الإمارات ولرئيس الدولة، وحملت برقيات التهنئة والاتصالات في جوهرها ثناءً واعتزازًا كبيرين بدوره وجهوده في توطيد علاقات الصداقة والاحترام المتبادل، وتأسيس الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات ومختلف دول العالم، فضلا عن دعمه كل أوجه التعاون المثمر مع دول العالم.

وأضافت "أن كلمات التهنئة من قادة العالم تعكس الإعجاب والتقدير لرؤية القائد الإنسان، الرؤية التي تسع العالم رحابة وإنسانية وفهماً للآخر واحترامًا له".. مؤكدة أن الإمارات ستواصل مسيرتها، منارة للتقدم وعنوانًا مضيئًا للتسامح والإنسانية.

من جانبها، وتحت عنوان "الأمانة في يد حامي العرين".. ذكرت صحيفة "الوطن" أن دقائق معدودة خلال انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد للشيخ محمد بن زايد آل نهيان كانت كافية لتؤكد ما تنعم به الدولة ونظامها من أمن واستقرار.


وأضافت أن الدولة بانتخاب الشيخ محمد "تدشن حقبة جديدة من الازدهار الذي يواكب التطلعات حاضرًا ومستقبلًا، والبناء على مسيرة عظيمة كان لجهوده فيها دور كبير في كل ما بلغته الدولة من مكانة مرموقة وامتلاك مقومات النهضة والحداثة".
 

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