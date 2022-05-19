تشيلسي يسعى لتجاوز أحزانه أمام ليستر سيتي الليلة في الدوري الإنجليزي



يستضيف فريق تشيلسي نظيره ليستر سيتي، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويسعى فريق تشيلسي بقيادة مديره الفني توماس توخيل، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على ليستر سيتي في لقاء الليلة، وحسم المركز الثالث رسميا.

وكان تشيلسي خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول، السبت الماضي، بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



وخاض فريق تشيلسي 36 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 20 لقاء وتعادل في 10 مواجهات، وخسر في 6 مناسبات.



على الجانب الآخر، يطمح فريق ليستر سيتي في الثأر من تشيلسي، بالفوز عليه في لقاء اليوم، بعد الخسارة أمامه بثلاثية دون رد في لقاء الدور الأول.



ترتيب تشيلسي وليستر سيتي :



يحتل فريق تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 48 نقطة.