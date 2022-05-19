بالأبيض.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

نشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت درة في الصورة بفستان أبيض، مما نال إعجاب متابعيها.

وروجت درة لمسلسلها الجديد "المتهمة" المقرر عرضه قريبا علي منصة شاهد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

المسلسل بطولة درة للعمل كأول مسلسل يعرض على منصة شاهد يحمل اسمها، حيث قدمت خلال الفترة الماضية بطولة حدوتة «غالية» من مسلسل «زي القمر» وعرض على قناة الحياة.

وتقدم درة في مسلسل المتهمة 10 حلقات سيعرضوا خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة دياب وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة.