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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة كويتية تبرز تأكيد السيسي حرص الدولة المصرية على استقلال وسيادة القضاء

السيسي
السيسي

أبرزت صحيفتان كويتيتان الصادرتان اليوم / الخميس/ تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء وأنه عماد المجتمع وضمانه السلم الأهلي بالإضافة إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة مواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم.


ففي صحيفة النهار الكويتية الصادرة اليوم وتحت عنوان " السيسي: العدل عماد المجتمع وضمانة السلم الأهلي" قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه.


وأضافت الصحيفة إلى أن الرئيس أشار إلى أن الدستور المصري حرص على تأكيد استقلال القضاء، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، والعمل على إعلاء سيادة القانون، وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف، مشيراً إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة، وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن.


وفي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان " السيسي يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم" قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة.

 

السيسي الدستور القضاء الأنباء

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