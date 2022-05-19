نوال الزغبي عبر تويتر: صفات الجاهل ثلاث

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تغريدة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت نوال “صفات الجاهل ثلاثة: الإجابة قبل أن يسمع.. المعارضة قبل أن يفهم.. والحكم بما لا يعلم”.

وتستعد الفنانة نوال الزغبي، لطرح أغنية جديدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب”.

والأغنية من الحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري.

يذكر أن المطربة نوال الزغبي، حلت ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، وتحدثت عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني.