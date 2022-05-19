كاتب صحفي: إسناد تنظيم مؤتمر المناخ لـ مصر دليل مكانتها فى العالم

قال الكاتب الصحفي خالد إدريس، إن إسناد مصر لتنظيم مؤتمر المناخ يدل على حجم مصر فى العالم، مشيرا إلى ان هناك عدد كبير فى الدول الإفريقية دعموا مصر لتولي هذا الملف.

وأضاف "إدريس" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الحكومة بدور غير طبيعي لاستعدادات هذا المؤتمر، كما أن هناك إرادة حقيقية لنجاحه وإظهار مصر بالصورة التي تليق لها.

وتابع أن الدكتور مصطفي مدبولي يرأس بنفسه الإجتماعات الخاصة بهذا الموضوع ومتابعة الاستعدادات لحظة بلحظة، لافتا إلى أن هذا المؤتمر به مكتسبات كثيرة لمصر، أولها هو إقامته فى شرم الشيخ المتواجدة فى سيناء، مما يحقق أن مصر دولة أمنة.

وأشار إلى أن أهمية هذا الملف أيضا أنه يروج للسياحة المصرية التي أنحصرت فى الفترة الماضية بسبب كورونا، إضافة إلى دخول مصر لعالم مواجهة التغيرات المناخية.