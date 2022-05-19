تموين الدقهلية: لا يوجد تكدس بالشون.. وهذا أفضل موسم توريد

صرح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن هذا الموسم من أفضل مواسم توريد القمح، وهو ما جعلنا نصل إلى استقبال 206 آلاف طن قمح خلال 20 يوما فقط، دون ظهور أي مشاكل أو تكدس، مما يؤكد نجاح المنظومة المتبعة.
وأضاف أن الكميات التي تم توريدها خلال 20 يوما توريدا فقط منذ فتح باب التوريد يوم 26 أبريل الماضي، بلغت 205 آلاف و957 طنا حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وجرى توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحدد، بالإضافة إلى ما تم توريده خارج المحافظة وبلغ 7003 أطنان، تحت المراجعة لحين ورود مطابقات المديريات التي وردت إليها الأقماح.
وأشار إلي أن ما تم توريده إلي شون البنك الزراعي المصري، بلغ 46 ألفا و983 طنا، واستقبلت صوامع شركة مطاحن شرق الدلتا 79 ألفا و939 طنا، وصوامع الشركة المصرية القابضة 79 ألفا و34 طنا، وإجمالي ما تم توريده في جميع شون وصوامه الدقهلية 205 آلاف و957 طنا.
وأوضح أن كميات توريد القمح الموردة ستتضاعف خلال الأيام القادمة، ويواصل التجار والمزارعون من أبناء محافظة الدقهلية، توريد القمح في الصوامع والشون المنتشرة في جميع مراكز ومدن وقرى الدقهلية بكثافة كبيرة، واصطفت السيارات المحملة بالذهب الأصفر حول الصوامع والشون لتوريد القمح المنتج عام 2022 في ظل خطة الدولة لتخزين كميات كبيرة من القمح.