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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الدقهلية: لا يوجد تكدس بالشون.. وهذا أفضل موسم توريد

أرشيفية
أرشيفية

صرح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن هذا الموسم ‏من ‏أفضل مواسم توريد القمح، وهو ما جعلنا نصل إلى استقبال 206 آلاف طن قمح خلال 20 يوما فقط، ‏دون ‏ظهور أي مشاكل أو تكدس، مما يؤكد نجاح المنظومة المتبعة. ‏

وأضاف أن الكميات التي تم ‏توريدها خلال 20 يوما توريدا فقط منذ فتح باب التوريد ‏يوم ‏‏26 ‏أبريل الماضي، بلغت 205 آلاف و957 طنا ‏حسب المواصفات التي حددتها وزارة ‏التموين ‏ووزارة ‏الزراعة، وجرى توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع ‏التموينية وفقا لدرجة النظافة المحدد، ‏بالإضافة ‏إلى ما تم ‏توريده خارج المحافظة وبلغ 7003 أطنان، تحت المراجعة لحين ورود مطابقات ‏المديريات التي ‏وردت إليها ‏الأقماح.‏

وأشار إلي أن ما تم توريده إلي شون البنك الزراعي المصري، بلغ 46 ألفا و983 ‏طنا، ‏واستقبلت ‏صوامع ‏شركة مطاحن شرق الدلتا 79 ألفا و939  طنا، وصوامع الشركة المصرية ‏القابضة ‏‏79 ألفا و‏‏34 ‏طنا، وإجمالي ما تم توريده في جميع شون وصوامه الدقهلية 205 آلاف و957 ‏طنا.

وأوضح أن كميات ‏توريد ‏القمح ‏الموردة ستتضاعف خلال الأيام القادمة، ويواصل التجار والمزارعون من أبناء محافظة ‏الدقهلية، توريد القمح في الصوامع والشون المنتشرة في جميع مراكز ومدن وقرى الدقهلية بكثافة كبيرة، ‏واصطفت السيارات المحملة بالذهب الأصفر حول الصوامع والشون لتوريد القمح المنتج عام 2022 في ‏ظل خطة الدولة لتخزين كميات كبيرة من القمح.‏

الدقهلية وزارة التموين مواصفات توريد توريد القمح الموسم

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