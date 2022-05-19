القوى العاملة: تعيين 3648 شابا منهم 78 قادرون باختلاف في الإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية الوزارة في محافظة الإسكندرية قامت بتعيين 3648 شاباً، منهم 78 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 6235 راغب عمل منهم 159 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 527 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 260 منشأة، دوري، وعمل 26 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 227 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 168 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، وبحث 86 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 37 منها، و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 49 شكوى.

وأشار ياسر سعيد، مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضي- إلي أن المديرية تلقت 133 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 118 شكوى مرحلة من شهر مارس ، وتم بحث 146 شكوى منها، وتبقى 105 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 456 منشأة، وعمل 37 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 150 محضراً ، وعمل ندوة توعية ، كما قامت باستخراج 1187 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1542 رخصة مزاولة الحرفة .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 88 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 23 أجنبي ، وتلقي 8 طلبات ترخيص لأول مرة ، و17 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما في مجال التدريب المهني فقد انتهت المديرية من دورة تدريبية في وحدة التدريب المتنقلة والتدريب التحويلي لـ 10 متدربات .

