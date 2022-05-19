الإمارات.. 391 حالة شفاء و349 إصابة جديدة بـ كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 242,793 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و391 حالة شفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكانت قد استعرضت الحكومة الرقمية الإماراتية مزايا تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات التي تم استحداثها في العام الماضي.

وأوضحت أن الإقامة الخضراء هي تأشيرة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل.

توفر هذه التأشيرة عدة مزايا، منها منح حاملها مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، وتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكافة أنواعها، سواء للزوج أو للأولاد أو للأقارب من الدرجة الأولى، فضلا عن منح البنات غير المتزوجات والأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بغض النظر عن العمر.