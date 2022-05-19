عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. 391 حالة شفاء و349 إصابة جديدة بـ كورونا ولا وفيات

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء  242,793 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن  349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و391 حالة شفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكانت قد استعرضت الحكومة الرقمية الإماراتية مزايا تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات التي تم استحداثها في العام الماضي.

وأوضحت أن الإقامة الخضراء هي تأشيرة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل.

توفر هذه التأشيرة عدة مزايا، منها منح حاملها مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، وتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكافة أنواعها، سواء للزوج أو للأولاد أو للأقارب من الدرجة الأولى، فضلا عن منح البنات غير المتزوجات والأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بغض النظر عن العمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

خلال ساعات.. حسم أسعار الفائدة بالبنوك.. وخبراء: 2% رفعا في المتوسط

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

انقلاب ميكروباص أبطال مسرحية هاملت بالمقلوب.. ومصير مجهول للعرض

بقيمة 542.91 دولار للطن .. ارتفاع أسعار السكر الأبيض بالبورصات العالمية

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

ترشيحاتنا

التراس: منظومة تشغيل وإدارة إلكترونية ذكية للدراجات الكهربائية داخل المدن السياحية

لماذا صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن ؟ علي جمعة يجيب

يتسترون بالدين.. مفتي الجمهورية: الإخوان حرموا الفوائد وعملوا في توظيف الأموال

محمود الخطيب على رأس مشيعي جنازة اللواء زكريا سراج| فيديو وصور

القائم بأعمال وزير الصحة يلتقي عددًا من صناع المستلزمات والأجهزة الطبية في التشيك

رؤساء أحزاب : تقدمنا برؤيتنا لتنفيذ الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ