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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، الخميس 19 مايو 2022، على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر108 نقاط ليبلغ مستوى 5ر7829 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 3ر1 في المئة، وتم تداول 4ر256 مليون سهم عبر 17847 صفقة نقدية بقيمة 2ر82 مليون دينار كويتي.

وبحسب تقرير عن أداء البورصات العربية عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، انخفض مؤشر السوق الرئيس 3ر69 نقطة ليبلغ مستوى 28ر6041 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1ر1 في المئة عبر تداول 8ر140 مليون سهم من خلال 7004 صفقات نقدية بقيمة 3ر18 مليون دينار.

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كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر63 نقطة ليبلغ مستوى 47ر8696 بنسبة انخفاض بلغت 4ر1 في المئة عبر تداول 5ر115 مليون سهم في 10843 صفقة بقيمة 8ر63 مليون دينار.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر97 نقطة ليبلغ مستوى 6326 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5ر1 في المئة عبر تداول 3ر129 مليون سهم من خلال 5871 صفقة نقدية بقيمة 8ر16 مليون دينار .

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