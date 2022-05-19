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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأحد.. معرض منتجات وحفل مفتوح للموسيقى العربية في بيت السناري

بيت السناري
بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض مجاني لمنتجات الورش التي أقيمت بالتعاون فيما بينهما، وحفل مفتوح للجمهور لفرقة الغوري والموسيقى العربية، وذلك يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

يضم المعرض مجموعة كبيرة من منتجات ورش العمل التي أقيمت في الفترة الأخيرة لتدريب الشباب على مهارة الأعمال والأشغال اليدوية، وتتنوع المنتجات والمعروضات ما بين الحلي والاكسسوارات والاشغال اليدوية والأزياء التراثية، والتي تحمل دقة ومهارة الطابع المصري في صناعة الحرف اليدوية.

وتحيي فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث التي تأسست سنة 1971 بهذه المناسبة حفلًا فنيًا مميزًا، حيث تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمطربين، لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة، منها: "عليك سلام الله" و"دارت الأيام" و"موشح يا بهجة الروح" و"كعب الغزال" و"لولا الملامة".

يأتي هذا المعرض في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والحفاظ على التراث والموروث الحضاري الذي يرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات، وكذلك التعريف بفن الحلي والتشكيل بالنحاس للارتقاء بصناعة النحاس في مصر، وفن تصميم الأزياء التراثية، هذا فضلا عن الاهتمام بالحرف التراثية واليدوية وتبادل الخبرات.

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