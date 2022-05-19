خبير: ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية لـ1.2 درجة وفق مؤشرات المنظمة العالمية للأرصاد|فيديو

كشف على قطب استشارى المناخ عن تفاصيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ .

وقال "قطب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، إن القضايا البيئية المترتبة على قضايا المناخ على مستوى العالم هى واحدة فى جميع المحاور سواء الصحة، الزراعة ، البيئة ، الرى ، تغير عناصر المناخ ، والتطرف للظواهر الجوية وفى مقدمتها ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية إلى 1.2 درجة مئوية وفقا لرصد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لهذه الدرجات المرتفعة خلال 150 سنة الماضية منذ قيام الثورة الصناعية.

وأضاف استشارى المناخ، أن توصيات المؤتمرات الدولية تشير وتوصى دائما للحد من ارتفاعات درجة الحرارة وهناك تجهيزات وتحضيرات مستمرة تمهيدا لإطلاق مؤتمر المناخ العالمى cop 27 وهناك شراكات بين مصر ودول العالم فى مجالات الزراعة ، البيئة ، المناخ الأخضر ضمن مشاريع لوجيستية بتمويلات ضخمة باهتمام كبير من الدولة بدعمها .