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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البحريني يؤكد مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

البحرين
البحرين

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ومضاعفة مصادرها باعتباره إحدى القطاعات الداعمة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في رفد مسارات التنمية الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به القطاع الخاص كشريك رئيس في التنمية عبر تحفيز القطاعات الحيوية نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك لدى لقاءه  في قصر الرفاع اليوم، بحضور الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

حيث أشار  بن حمد آل خليفة إلى أن العلاقات التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تفتح المجال أمام مزيدٍ من التعاون بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة وخاصة ما يتعلق منها بمشاريع الطاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

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