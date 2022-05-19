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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. جميلة عوض تتألق بأحدث جلسة تصوير

صدى البلد

شاركت الفنانة جميلة عوض، جمهورها، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت جميلة عوض في الصورة من أحدث جلسة تصوير بإطلالة ساحرة مما أثار إعجاب متابعيها.

وحلت جميلة عوض، ضيفة بحلقة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

وعبَّرت جميلة عوض، عن رغبتها في تقديم عمل فني باللغة العربية الفصحي، مؤكدة حبها للأحداث التاريخية القديمة.

وتابعت جميلة عوض: "صحتي بتكون فى النازل وأنا بصور، وكنت بحب شخصيتي فى مسلسل إلا أنا جدا".

جميلة عوض التواصل الاجتماعي انستجرام الفن اطلالة عمل فني

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