بسبب سيجارة.. حريق هائل بأرض زراعية بإحدى قرى الدقهلية

نشب حريق هائل بإحدى الأراضي بها قش القمح بإحدى قرى الدقهلية وتم السيطرة عليه.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق، بكمية من قش القمح، والمشون بقطعة أرض " قريه كفر علام " التابعة لمركز منية النصر؛ حيث تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.



وتبين بالفحص، احتراق كمية من قش القمح بقطعة أرض فضاء على مساحة فدان تقريبا وخارج الكتلة السكانية، ملك السيد أحمد السيد مصطفى ٦٨ عاما بالمعاش، ومقيم بذات القرية، ولم يسفر عنه إصابات.



وبسؤال مالك الأرض الزراعية، رجح سبب الحريق بقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل.



كلفت وحده مباحث المركز بالتحري حول الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.