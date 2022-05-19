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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: رهان الاتحاد الأوروبي على مصر كمصدر للطاقة بالمنطقة انتصار للإرادة الوطنية

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمده

قال النائب محمد نشأت العمده عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما حققته مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية وتحولها إلى مركز إقليمي للطاقة وبالخصوص في مجال الطاقة المتجددة والغاز، هو انتصار للإرادة السياسية في التخلص من مشاكل الطاقة والكهرباء المزمنة في الماضي والانطلاق للمستقبل.

ونوه نشأت في تصريحات له اليوم، بما قاله السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر حول الدور الكبير الذى تلعبه مصر فى مجال الطاقة فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأن الاتحاد الأوروبي داعم لها لتصبح مركزا مهما ورئيسيا للطاقة في الشرق الأوسط، لما لديها من مصادر متنوعة للطاقة، لا سيما الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن إمكانيات مصر كذلك في مجال الغاز الطبيعي والتصدير لأوروبا ودول المنطقة، يكشف تعاظم دورها في مجال الطاقة ورفع وتعزيز كفاءتها، وتزايد خبراتها في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن ما حققته مصر في مجال الطاقة وخطواتها المتواصلة للربط الكهربائي، وزيادة انتاج الغاز وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، يعود لإرادة سياسية واعية من الأساس حرصت طوال السنوات الماضية، على الارتقاء بالوطن ووضعه على طريق المستقبل.

مصر الاتحاد الأوروبي مجلس النواب الكهرباء الغاز الطبيعى

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