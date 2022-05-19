من النظرية إلى التطبيق: كيف يمكن للمعلنين الاستفادة من مزايا "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads

تمثل الإعلانات الرقمية

بلا شك إحدى أكثر الطرق تأثيراً وفعالية لتوصيل رسائل الشركات والعلامات التجارية إلى الجماهير المستهدفة، وفقًا لتقرير توقعات الإنفاق الإعلاني الصادر عن شركة "زينث" (Zenith)، سينمو سوق الإعلانات العالمي بنسبة 9.1٪ في عام 2022، بعد أن شهد نمواً بنسبة 15.6٪ في عام 2021. إن خدمات "هواوي" للأجهزة المحمولة (HMS)، التي تلعب دوراً محوريا في توسّع القطاع، هي نظام إيكولوجي متعدد الأهداف والأغراض ويدعم مختصي التسويق في تحقيق أهدافهم المشتركة باستخدام منصات حديثة ومتطورة على غرار "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads.

عندما يتعلق الأمر بالإعلان عن طريق "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads، توفر هذه السوق لمختصي التسويق مزايا تتخطى نطاق حجم تدفق المستهلكين والعملاء المحتملين – فهي تعمل على تحسين الحملات الترويجية والارتقاء بها نحو الأفضل، وكذلك مراقبة أدائها، وتقاريرها، وتحديد مجالات التطوير وأتمتة الإعلانات.

وبفضل توفر العديد من أنماط الحلول الإعلانية المتنوعة، مثل التوصيات المقدمة من التطبيق، والعرض المبرمج، وشبكة البحث، والتي لها فئات فرعية، أصبح بإمكان مختصي التسويق تحديد مسارهم بسهولة نحو عدد غير محدود من مرات الظهور والزيارات والتفاعلات، وذلك من خلال قنوات الإعلانات التفاعلية للمنصات والتصنيفات الدقيقة.

كما يمكن لمختصي التسويق استخدام متجرAppGallery، وهو أحد أفضل 3 أسواق تطبيقات على مستوى العالم، لزيادة الوعي لدى العملاء، وتبسيط رسائلهم الترويجية، وإبراز مكانة وحضور العلامة التجارية باستخدام تلك الأداة. وبهدف تحقيق أقصى قدر من الدخل، بمقدور المعلنين اختيار الجمهور المستهدف في الوقت الحقيقي باستخدام إعلانات العرض المبرمج، بحيث يمكنهم اختيار حل العرض داخل التطبيق بسهولة.

تتيح "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads لمختصي التسويق فرصة الاستفادة من نشر الإعلانات في أماكن متعددة وبارزة على متجر AppGallery، مثل الصفحات المنشورة أو تصنيف الفئات أو البحث باستخدام الكلمات الرئيسية. وفي الوقت ذاته، بإمكان الشركات التي تستخدام قنوات العرض المبرمجة استخدام مجموعة واسعة ومتنوعة من أشكال الإعلانات، بما في ذلك "سبلاش" أو "نيتيف" أو "بانر" أو وحدات إيقونات التطبيق لتحقيق الانتشار الترويجي المطلوب.

وتحظى العلامات التجارية من خلال استخدام تطبيق HUAWEI Video بالاستفادة من نموذج التكلفة لكل عرض مكتمل (CPCV)، بمعنى أن الشركات عندما تنشر إعلانات الفيديو فهي تدفع مقابلها فقط عندما تتم مشاهدتها بالكامل من قبل المستخدمين. وهذا يتيح للعلامات التجارية الترويج للمنتجات بشكل مرئي من خلال عرضها على المستهلكين المحتملين.

إن "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads هي حل التسويق المتطور والأحدث من نوعه عبر الأجهزة المحمولة، والذي يمنح زخماً أكبر لأداء وتأثير الإعلانات للوصول إلى أكثر من 730 مستخدماً شهرياً نشطاً لأجهزة هواوي في جميع أنحاء العالم، مما يمكّن مختصي التسويق من تحقيق أهداف الشركات القائمة في إطار ميزانية محسّنة، وأهداف واضحة، وتكتيكات مناسبة، ودعم من مجموعة الحملات الترويجية الشاملة. وتسعى هواوي في إطار استراتيجيتها "N+8+1" إلى إضافة عروض ومزايا "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads إلى محفظتها التي تتنوع ما بين أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة إنترنت الأشياء.

لمعرفة المزيد حول "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads، يرجى التواصل معنا عبر عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]. يمكنك أيضًا زيارة الموقع الإلكتروني هنا: https://ads.huawei.com/usermgtportal/home/index.html#/