هاجمها بالشومة .. قصة الاعتداء على ماري مجدي واستغاثتها

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج انقذوا ماري مجدي، وذلك بعد أن انتشر فيديو لإمراة تعنف من زوجها بشكل كبير.

هجوم شديد

وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالي:"فيديو مش لازم ينتشر بس هو لواحدة بتتضرب من جوزها بجنون بخشبة كبيرة ويا عالم حالتها إيه دلوقتي، انشروا الهاشتاج بس عشان جوزها يتحبس".

وأضاف آخر الفيديو محزن ازاي حد يجيله قلب يضرب إنسان كدا ودي مش بس إنسان عادي دي كمان مراته اتمنى يتجاب #انقذوا_ماري_مجدي".

وعبر آخر: “الفيديو بشع جدا ما انصحش حد يشوفه، بس ميزة الكاميرات انها بقت بتكشف إيه اللي بيحصل بالظبط، مش عارفة الست دي وآلاف غيرها حل اللي هما فيه ده إيه لازم حل #انقذوا_ماري_مجدي”.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي: