عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هاجمها بالشومة .. قصة الاعتداء على ماري مجدي واستغاثتها

صدى البلد

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج انقذوا ماري مجدي، وذلك بعد أن انتشر فيديو لإمراة تعنف من زوجها بشكل كبير.

رجل يعتدي على زوجته بجنون..هاشتاج انقذوا ماري مجدي يتصدر تويتر

هجوم شديد

وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالي:"فيديو مش لازم ينتشر بس هو لواحدة بتتضرب من جوزها بجنون بخشبة كبيرة ويا عالم حالتها إيه دلوقتي، انشروا الهاشتاج بس عشان جوزها يتحبس".

 

وأضاف آخر الفيديو محزن ازاي حد يجيله قلب يضرب إنسان كدا ودي مش بس إنسان عادي دي كمان مراته اتمنى يتجاب #انقذوا_ماري_مجدي".

 

وعبر آخر: “الفيديو بشع جدا ما انصحش حد يشوفه، بس ميزة الكاميرات انها بقت بتكشف إيه اللي بيحصل بالظبط، مش عارفة الست دي وآلاف غيرها حل اللي هما فيه ده إيه لازم حل #انقذوا_ماري_مجدي”.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

رواد مواقع التواصل الإجتماعي انقذوا ماري مجدي ماري مجدي هاشتاج انقذوا ماري مجدي تغريدات رواد تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

بالخطوات.. طريقة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

الداخلية تحبط محاولة انتحاري تفجير كمين بشمال سيناء.. صور

رفع الفائدة ووقف شهادات الـ 18%.. 3 سيناريوهات أمام لجنة السياسات بالبنك المركزي

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

موضوعات متعلقة

رجل يعتدي على زوجته بجنون..هاشتاج انقذوا ماري مجدي يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

أفضل 5 صفقات في الموسم الأوروبي 2021-2022

خالد الجندي: أمنية النبي كانت إعادة بناء الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم

بعد لقائه بالقادة.. بايدن: ندعم انضمام السويد وفنلندا إلى أقوى تحالف بالعالم

وفد سوداني يزور القاهرة للاطلاع على التجربة المصرية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الزارع المُجدّ .. الأوقاف تستعد للجمعة الثالثة من شوال إلى مدينة الأمل

نساندها بقوة .. القومي للمرأة يتابع حالة السيدة المعتدى عليها من زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

المركزى يحسم مصير أسعار الفائدة.. تعرف على التوقعات

رفض دعم المثليين..حملة تضامن مع السنغالي إدريسا جانا لاعب باريس سان جيرمان

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ