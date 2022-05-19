الزارع المُجدّ .. الأوقاف تستعد للجمعة الثالثة من شوال إلى مدينة الأمل

ينقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة وإذاعة القرآن الكريم، شعائر صلاة الجمعة غدا من رحاب مسجد محمد حسني مكرم مركز دمنهور محافظة البحيرة، وذلك ضمن افتتاحات وزارة الأوقاف وعنايتها ببيوت الله معنى ومبنى.

شعائر صلاة الجمعة

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة للقاريء الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وخطيباً وإماماً د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضمن خطة الوزارة لافتتاح (26) مسجدًا غدًا الجمعة ، منها (22) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و (4) مساجد صيانة وترميمًا إحلالاً وتجديدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 /2021م حتى تاريخه (1075) مسجدًا ، منها (911) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (164) مسجدًا صيانة وترميمًا.

الزارع المجد

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 19 شوال 1443هـ الموافق 20 مايو 2022م تحت عنوان : " الزارع المجد ".

وطالبت وزارة الاوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية في حدود عشر دقائق، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري.



قافلة دعوية مشتركة

تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف يوم الجمعة القادمة: (19شوال1443هـ)،الموافق(20/5/2022م)، إلى مدينة الأمل الجديدة،(عزبة الهجانة سابقًا )، بمحافظة القاهرة،وتضم (عشرة) علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الزارع المجد" ، وذلك على النحو التالي:

1. د/سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة ضياء الحق-شارع ضياء الحق

2. الشيخ/ عثمان أحمد عبدالحميد مجمع البحوث الإسلامية

لواء الإسلام-شارع رابعة العدوية

3. الشيخ/ ربيع عبد الرازق أحمد أحمد غازي مفتش إدارة مدينة نصر الفاروق عمر-شارع الفاروق عمر

4. الشيخ/ أبو المعارف أحمد محمود مجمع البحوث الإسلامية

نور الإسلام-شارع لواء الإسلام

5. الشيخ/ أيمن أبو النصر أبو النصر إمام وخطيب الصلاح-امتداد الورشة

6. الشيخ/ عبدالله صبحي عبد الرؤوف مجمع البحوث الإسلامية

الحرمين-شارع الورشة

7. الشيخ/ بسيوني عبدالعزيز عبدالحميد إمام وخطيب بنت العقود-شارع الورشة

8. الشيخ/ أحمد سعيد أبو المعاطي مجمع البحوث الإسلامية

الدربي- أمام الموقف

9. الشيخ/ أنور يحي متولي الكومي إمام وخطيب البشير النذير- بجوار شركة الكهرباء

10. الشيخ/ مصطفي خالد محمد خالد مجمع البحوث الإسلامية

لواء الإسلام- شارع لواء الإسلام

يأتي هذا في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.