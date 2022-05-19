أحمد عطية يخضع للاختبار في رايو فاليكانو الإسباني

جوهرة المشروع القومي للموهوبين

بدأ المصري أحمد عطية، أحد اكتشافات استارز اوف ايجيبت، المشروع القومي للموهوبين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، فترة اختبار في نادي رايو فاليكانو الإسباني، بعد نجاحه في إثبات قدراته، وتقديم نفسه كأحد المواهب المصرية التي تستحق الحصول على الفرصة الحقيقية.

‏‎عطية لاعب مصري شاب من مواليد عام 2004 في محافظة الشرقية، واختار أن يشق طريقه في عالم احتراف كرة القدم، عن طريق المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين ، واليوم هو في إسبانيا، يقضي فترة الإختبار في نادي رايو فاليكانو الشهير.

‏‎ونجح الجهاز الفني للمشروع، في ثقل موهبة اللاعب ، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، وتدرج في المستويات داخل المشروع حتى بات مؤهلا للاحتراف، وسافر بالفعل إلى مدريد، وبدأ أولى خطوات حلمه الرسمية، بقضاء فترة إختبار في واحد من أفضل الأندية الاسبانية .

‏‎ومن جانبه أعرب الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ومدير المشروع القومي لاكتشاف المواهب "ستارز أوف إيجيبت"، عن سعادته بتواجد أحد اكتشافات المشروع في أسبانيا، مثنيا على دور وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في تبني المشروعات المفيدة للشاب والنشء والتي تساعده على تحقيق حلمه.

‏‎واضاف الحداد أن عطية لن يكون الأخير في عملية جني ثمار نجاح المشروع، بل جاري تجهيز أوراق واستخراج تأشيرة لثلاثة لاعبين أخرين، للسفر إلى أوروبا وخوض فترة إختبار و معايشة وتجربة جديدة في إطار سياسة ستارز أوف ايجيبت لدعم الموهبة المصرية وإنارة طريق نجاحها.

