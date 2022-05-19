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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|مازيراتي تستعد لإطلاق نسخة سبايدر المكشوفة ..تسلا تتوسع في إنشاءات الشواحن..منافسة تويوتا لاند كروزر وديفندر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

تسلا تتوسع في إنشاءات الشواحن لتشمل سيارات الشركات المنافسة.. صور

أعلنت شركة تسلا أنها ستوسع شبكة الشحن الخاصة بها لتشمل السيارات الأخرى من شركات منافسة لها في المملكة المتحدة ، وذلك كجزء من مخطط تجريبي "لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة".

 

منافسة تويوتا لاند كروزر و ديفندر .. فتح الباب رسميا لحجز إينوس جراندير 2022

طرحت سيارة "إينوس جراندير" الجديدة للبيع رسميًا في المملكة المتحدة ، بسعر يبدأ من 49 ألف جنيه إسترليني وهي سيارة دفع رباعي قوية متوفرة في شكل سيارة ركاب وتجارية أيضا.

 

مدير جينيسيس يؤكد على نجاحها: لهذه الأسباب لن نكون مثل شركة إنفينيتي

اعترف أندرو بيلكينجتون ، المدير ومنفذ العمليات الإقليمية في "جينيسيس" المملكة المتحدة ، أن تزامن إطلاق العلامة التجارية الفاخرة مع انتشار جائحة كورونا مثل تحديثا بالنسبة للشركة لكنه مقتنع بأن جينيسيس تسير على الطريق الصحيح و ستخالف التوقعات التي تكهنت بفشلها.

 

لكزس في إعلان تشويقي جديد لـ RX" موديل 2023

تسببت سيارة  لكزس  RX مع بداية ظهورها في أواخر تسعينيات القرن الماضي، في موضة شراء سيارات الكروس أوفر الفاخرة وعلى الرغم من مرور وقت طويل على حقبة لكزس المتألقة بكامل قوتها وتأثيرها في الأسواق.

 

مازيراتي تستعد لإطلاق نسخة سبايدر مكشوفة السقف من MC20 Cielo

تستعد مازيراتي الإيطالية لإطلاق إصدار "سبايدر" مكشوف السقف من سيارتها الخارقة الأيقونية MC20 في 25 مايو الجاري.

 

زيادة إجمالية في الإنتاج 45%.. هيونداي تبني مصنعا جديدا بكوريا الجنوبية

تخطط شركة هيونداي موتور مع "كيا" التابعة لها، لاستثمارات تقدر بـ 16.5 مليار دولار لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، وتشمل بناء مصنع جديد بقدرة إنتاجية تبلغ بناء حوالي 150 ألف سيارة سنويًا.

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