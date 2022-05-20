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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه تايكان توربو S تخصع لتعديلات برابوس المميزة .. صور

بورشه تايكان توربو S
بورشه تايكان توربو S تخصع لتعديلات برابوس المميزة

تقدم شركة بورشه الالمانية نخبة عالية الاداء من الطرازات القوية والمتنوعة داخل اسواق السيارات، من بينهم النسخة الانيقة تايكان توربو S، والتي خضعت لبعض اللمسات الفنية من قبل شركة برابوس الشهيرة في مجال تعديل السيارات.

بورشه تايكان توربو S تخصع لتعديلات برابوس المميزة 

بورشه تايكان توربو S تخصع لتعديلات برابوس المميزة

 

دعمت السيارة بورشه تايكان توربو S بجنوط رياضية متعددة الاضلاع يبلغ قياسها 22 بوصة مقدمة على طريقة برابوس طراز مونوبلوك Z الإصدار البلاتيني، بالاضافة إلى علب مكابح انيقة باللون الفسفوري.

بورشه تايكان توربو S تخصع لتعديلات برابوس المميزة 

كما عززت برابوس السيارة بورشه تايكان توربو S المعدلة بلمسات من الياف الكربون، وجناح خلفي مميز، ومشتت هواء امامي، وعتبات جانبية بارزة، وبعض اللمسات الرياضية ذات المظهر الانسيابي، والتي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

بورشه تايكان توربو S تخصع لتعديلات برابوس المميزة 

وحصلت السيارة بورشه تايكان توربو S من الداخل على مقصورة مميزة، تعتمد على اللون الفسفوري او الاخضر الليموني، وهو السمة الغالبة لتلك التعديلات، حيث شملت اجزاء متعددة داخل قمرة القيادة مثل مقود الحركة، والمقاعدة الرياضية، وفرش الارضيات، بالاضافة إلى القنصول الامامي، إلى جانب التقنيات القياسية مثل شاشة عرض الوسائط ولوحة العدادات المتطورة مع شاشات العرض.

بورشه تايكان توربو S تخصع لتعديلات برابوس المميزة 

وعلى الرغم من كافة هذه التعديلات الداخلية والخارجية للسيارة بورشه تايكان توربو S، ظلت تحتفط بنفس القدرات الفنية الخاصة بها، حيث تتسمد قوتها من محرك قوي يستطيع أن ينتج 750 حصانا، وعزم دوران يبلغ 1.050 نيوتن/متر.

بورشه شركة بورشه بورشه الألمانية تايكان تايكان توربو S برابوس

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