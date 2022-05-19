محمد الظريف مهاجم المصري ضمن قائمة منتخب مصر للشباب تحت 19 عامًا

تلقت إدارة النادي المصري، خطابا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باستدعاء محمد علاء الظريف، مهاجم مرمى فريق المصري تحت 19 عامًا “2003” لمعسكر منتخب الناشئين للفئة العمرية ذاتها بقيادة محمود جابر.

يقام المعسكر بأحد فنادق القاهرة اعتبارا من بعد غد السبت الموافق الحادي والعشرين من مايو الجاري ويستمر لنحو ثلاثة أسابيع.

جدير بالذكر أن اللاعب محمد علاء الظريف، يجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم .

وسبق تصعيد اللاعب للانضمام لتدريبات الفريق الأول بقيادة معين الشعباني، لمرات عديدة خلال الموسم الحالي وذلك بناء على ترشيح من الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين.