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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

| أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة 20-5-2022

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022  استقرارً فى بداية تعاملات اليوم وذلك بعدما تراجع بمقدار 20 جنيها فى الجرام الواحد خلال نهاية تعاملات اليوم، بعد إعلان البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة 2%، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

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أسعار جرام الذهب اليوم

 

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24  1185 جنيهاً، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1037 جنيهاً.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 889 جنيهاً، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 691 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم

 

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  36858 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8296 جنيها، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1185000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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