عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكن ضباط  مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية من كشف غموض العثور على طفلة ملقاه بجوار أحد المصارف الزراعية .

تبين ان وراء الواقعة عصابة لسرقة السيارات بالإكراه تتزعمها أم الطفلة وقيامها بالتخلص من نجلتها بمعاونة صديقتها وزوجها وعشيقته بعدما شاهدتهم خلال حفلات جماعية للممارسة الرذيلة  وقيامها بتقليد بعض الحركات التي كانت تشاهدها وخشيتهم افتضاح امرهم فقرروا التخلص منها.

‎تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا، بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد المصارف بقرية تلبنت التابعة لدائرة المركز.

‎ انتقل ضباط وحدة مباحث مركز أجا لمكان البلاغ، وبالفحص الظاهري تبين أن الطفلة تبلغ حوالي 4 أعوام، وترتدي ملابسها كاملة، وبها بعض الإصابات

تم تشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وتبين ان المتهمين وراء مصرع الطفلة 4 أشخاص من بينهم "والدة الطفلة" ، وصديقتها وزوجها وعشيقته، فى مدينة الجيزة.

ودلت التحريات أن المتهمين هم: الأم وتدعي "شيماء.ع” و صديقتها " هدي.ا “و زوجها ” محمد.ف"،  و"كريمة.س" كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقه السيارات عن طريق تطبيقات الانترنت "اوبر ومثلها "، ويقومون بسحب قائدها وسرقه سيارته ، وارتكابهم وقائع بسرقه سيارتان ماركة"النترا وتويوتا"التي قاموا بارتكاب واقعه قتل الطفله بها.

بتقنين الإجراءات جري ضبط المتهمين جميعًا خلال تواجدهم بمحافظة الجيزة، وبمواجهة المتهمة الاولي" الأم" ، أقرت بإرتباطها وصديقتها بعلاقة رذيله بالمتهم "محمد" بعلم زوجته المتهمة الثانية" ورغبتها وكانوا يقومومون بعلاقات جماعيه، و شاهدتهم الطفلة وقامت بتقليد حركاتهم وحرر محضر بالواقعة.

بالدقهلية محافظة الدقهلية امن الدقهلية مركز اجا جماعية مدينة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

البنك المركزي: رفع سعر الفائدة 2% لمواجهة التضخم

قرار جديد| وزير التموين: لا يشترط التسجيل ببطاقات الدعم توقيع رب الأسرة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: الإسلام ضد التطرف وحريصون على إصدار فتاوى تحريم جرائم الإرهاب

شوقي علام من بريطانيا: نتبع مبدأ التعايش.. ولا إكراه في الدين |فيديو

تنمية قدرات الخريجين| آثار الفيوم : دراسة لربط التراث بالذكاء الاصطناعي

يحيى خالد يقترب من لقب دوري أبطال أوروبا لليد مع فريقه المجري

رئيس شعبة الأرز : المواطن يملك رفض شراء الغالي والأنواع كثيرة |فيديو

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

السن والطول وعدم الزواج.. شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

الأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين

تورم في البطن وانتفاخ وإسهال.. أعراض مرض الكبد الوبائي وخطورته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ