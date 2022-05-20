عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 20-5-2022

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الجمعة الموافق 20مايو 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

سجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.26 جنيه في  مصرف أبو ظبي الإسلامي.
عر صرف الدولار الأمريكي

تراجع كبير في أسعار الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
18.21 جنيه للشراء، مقابل 18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.26 جنيه للشراء، مقابل 18.32 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الأمريكي
سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني
18.21 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
18.21 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
18.21 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي
سعر الدولار في بنك بلوم
18.21 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
18.22 جنيه للشراء، مقابل 18.32 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد
18.21 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق
18.22 جنيه للشراء، مقابل 18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
18.22 جنيه للشراء، مقابل 18.32 جنيه للبيع.

الدولار بنك مصر سعر الدولار السوق المصري سعر الدولار الدولار الأمريكى البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

ترشيحاتنا

بدءا من الغد .. تعرف على شروط ومزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن|خدمات

ضوابط وآليات تقسيط الضريبة الجمركية .. تعرف عليها

هل تحسب صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام فى التشهد ؟

لفتة إنسانية .. والد النني يدرب الأطفال ذوي الهمم والأيتام على كرة القدم .. فيديو وصور

لوجود أعمال إنشائية ..غلق مؤقت لمحطة مترو العتبة في الخط الثالث اليوم

أخبار العالم| أمريكا ترسل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وبيان شديد اللهجة من السودان لإثيوبيا بسبب الفشقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

فيديو

تفاصيل رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% .. فيديو جراف

السن والطول وعدم الزواج.. شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

الأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ