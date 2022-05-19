المفتي من بريطانيا: الإسلام رسالة للسلام والقواسم المشتركة بين الأديان كثيرة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه من الضروري تقديم فهم مناسب لطبيعة الحوار وفهم دقيق للغرض منه، مضيفا:" نحتاج إلى بذل جهد لإعادة بناء ثقة بين الأطراف المختلفة والكشف عن القواسم المشتركة فيما بين الأديان المختلفة ".

وأضاف شوقي علام في جلسة مجلس العموم البريطاني مع البرلمانيين البريطانيين والتي أذاعها الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" القواسم المشتركة بين الأديان كثيرة وتسفر عن ارضية نتحرك من خلالها ".

وتابع شوقي علام :" حضارة الاسلام إنسانية وأخلاقية وهذه الحضارة اتسعت كل الحضارات، استوعبنا حضارات الهند وفارس والصين واليونان في التاريخ الإسلامي ".

واكمل شوقي علام :" الإسلام يقدم العباد فوق أماكن العبادة وهذا منظور إنساني "، مضيفا:" نحن فخورين بحضارتنا الاسلامية ولا ننكر الحضارات الاخرى ".

ولفت شوقي علام :" الإسلام الحق يقوم على الفهم الواضح للنص "، مضيفا:" الإسلام رسالة للسلام حول العالم كله وهو رسالة للجميع ويجب على المسلمين الاقتراب من الآخر بقلوب مفتوحة ".

