خبير اقتصادي: رفع سعر الفائدة هدفه السيطرة على الضغوط التضخمية.. فيديو

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي تمثلت اليوم في رفع معدل الفائدة بنسبة 2%، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة هدفه السيطرة على الضغوط التضخمية.

وتابع "نجم"، أن قيام البنك المركزي بالاجتماع مجددًا بشكل استثنائي لمواجهة التضخم أمر وارد ، معقبًا: " كل حاجة ورادة.. مفيش حد يقدر يعرف الفترة اللي جاية هيحصل فيها ايه، والتصعيد في شرق أوروبا هيوصل لفين؟".



ولفت إلى أن البنك المركزي تطرق في بيانه عن التغيرات المناخية التي أدت لانخفاض إنتاجية المحاصيل داخل وخارج مصر مثل الطماطم، مشيرًا إلى أن الوضع المقبل سيشهد تضخم أكبر وفقًا لتوقعات البنك المركزي.

ولفت إلى أن مواجهة التضخم لا يكون فقط بسياسات البنك المركزي من خلال رفع سعر الفائدة، ولكن السيطرة على التضخم يكون من خلال التنسيق مع الحكومة بكل الوزرات.



