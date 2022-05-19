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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يحيى خالد يقترب من لقب دوري أبطال أوروبا لليد مع فريقه المجري

يحيي خالد
يحيي خالد

قاد المصري يحيى خالد نجم تيليكوم فيزبرم المجري فريقه للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ألبورج الدنماركي بمجموع مواجهتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

وفاز فيزبرم في مباراة الذهاب بنتيجة 36-29، قبل أن يخسر في مباراة العودة بنتيجة 35-37 ليتأهل بفضل تفوقه بفارق خمسة أهداف في مجموع المباراتين.

وتألق النجم المصري في المواجهتين، وكان أحد أبرز المساهمين في تأهل العملاق المجري لنصف نهائي البطولة القارية، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة أهداف في مباراتي الذهاب والإياب

ومن المنتظر أن تقام منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر يونيو المقبل

جدير بالذكر أن يحيى خالد انتقل إلى صفوف تيليكوم فيزبريم عام 2019 وأصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز نجوم الفريق، حيث ساهم في تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019/2020 كما تأهل لربع نهائي البطولة ذاتها في الموسم الماضي.

 

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