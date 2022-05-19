اللواء محمد السداوي: طمع المجني عليهم سبب زيادة ظاهرة المستريح في المجتمع

قال اللواء محمد السداوي مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة السابق، إن ظاهرة المستريح قديمة وليست جديدة لكنها ظهرت كثيرة في الآونة الأخيرة .



وأضاف السداوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد "، : حالة الطمع والجشع لدى المجني عليهم تسببت في زيادة ظهور المستريح في المجتمع ".

وتابع محمد السداوي :" عدم الوعي والثقافة لدى الناس سبب في انتشار ظاهرة المستريح في محافظات الجمهورية ويجب أن يدرك الجميع أنه لا يمكن تحقيق ارباح بالأرقام التي يروج لها المستريح ".



وتابع اللواء محمد السداوي أن إغراء المجني عليهم بنسبة الأرباح ورغبتهم في الثراء السريع يدفعهم للوقوع فريسة للنصب.

