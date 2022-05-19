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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قطاع الأموال: تم إطلاق مبادرات من البنك المركزي لدعم قطاعات الصناعة المختلفة

صدى البلد

قال مصطفى كمال رئيس قطاع الأموال ببنك مصر ؛ إن رفع الفائدة له فائدة كبيرة لأنه يحافظ على القوة الشرائية للجنيه المصري كما يحميه من الضغوط التضخمية لأنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية استيقظ العالم على تضاعف الأسعار للطاقة والغذاء على مستوى العالم بالإضافه إلى المشاكل الخاصة بسلاسل الإمداد  في العالم كله بجميع المنتجات .

أضاف خلال  مداخلة هاتفية على قناة النهار في برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين ؛ أن هذا أدى لإرتفاع الأسعار في جميع المنتجات وفي جميع دول العالم  وفي حالة ترك سعر الفائدة كما هو ستتلاشى القيمة الشرائية للجنيه المصري .

أوضح رئيس قطاع الأموال ببنك مصر أن هذا الإجراء يزيل الضغط من على كاهل المستهلك في حاله الطلب على السلع والخدمات لأن عند زيادة سعر الفائدة في البنوك ستتجه المواطنين إلى زيادة الإدخار وذلك يخفف العبء  على الطلب على السلع والخدمات .

أشار كمال إلى أن  البنك المركزي رفع سعر الفائده 1% منذ 21 مارس مع إصدار شهادات إستثمار بعائد 18% بغرض حماية المستثمرين الأفراد من الإجراءات التضخمية وهذه كانت خطوة إستباقية  ؛ كما أطلق البنك المركزي مبادرات لدعم قطاع الصناعة من خلال إقراض المصنعين قروض ميسره بفوائد 5% لجميع قطاعات الصناعة المختلفة .
 

بنك مصر الروسية الأوكرانية

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