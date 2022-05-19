سلطنة عمان.. الحكومة: لدينا مخزون كافي من القمح

أكدت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على توفر المخزون الكافي من القمح واتخاذها كل الإجراءات الكفيلة التي تؤمّن توفيره خلال الفترة القادمة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية؛ فقد قال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائه مساء اليوم بتجار ورواد الأعمال بولاية مطرح إن الحكومة - تولي اهتمامًا كبيرًا لتبعات جائحة كورونا وما سببته من أضرار على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى التجار ورواد الأعمال خاصة واتخذت العديد من الإجراءات التحفيزية.

وأضاف ايضا أن الوزارة ترى أن المحلات في سوق مطرح التاريخي يجب أن تدار من قبل المواطنين أسوة بباقي الأسواق التقليدية في سلطنة عُمان مثل سوق نزوى بمحافظة الداخلية.

وقدم عدد من التجار ورواد الأعمال خلال اللقاء مقترحات وأفكارًا تهدف إلى تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي بولاية مطرح بالإضافة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بنظام استثمر بسهولة.

حضر اللقاء محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومحمد بن أحمد البوسعيدي نائب والي مطرح و أعضاء مجلس الشورى ممثلي الولاية وأعضاء المجلس البلدي.