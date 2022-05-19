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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يتعادل مع ليستر سيتي 1-1 في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل بهدف لمثله أمام ضيفه ليستر سيتي في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح جيمس ماديسون التسجيل لـ ليستر سيتي بهدف في الدقيقة السادسة.

واستطاع الإسباني ماركوس ألونسو تعديل النتيجة لتشيلسي بهدف في الدقيقة 34 بتسديدة على الطائر من متابعة للكرة العرضية المرسلة من ريس جيمس من الجهة اليمنى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 71 في المركز الثالث، ورصيد ليستر سيتي للنقطة 49 في المركز التاسع.

وفي  مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة تعادل أستون فيلا مع بيرنلي بهدف لمثله.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تريفوه شالوباه - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير

خط الوسط: ريس جيمس - نجولو كانتي - جورجينيو - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: حكيم زياش - كريستيان بوليسيتش - روميلو لوكاكو
 

الدوري الإنجليزي أستون فيلا تشيلسي بيرنلي ليستر سيتي لوكاكو

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