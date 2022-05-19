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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب للجمهور: وحشتوني وكنت بمر بفترة صعبة بعد وفاة والدتي

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر صفحتها الشخصية على موقع التغريدات العالمي توتير منشور جديد ، أكدت فيه انها كانت تمر بحالة صعبة بعد وفاة والدتها . 

وقالت سمية الخشاب : “حبايبي وحشتوني جدا طمنوني عليكم في الامتحانات، حقكم عليا أنا كنت بمر بفترة صعبة جدُا بس الحمد لله بدعيلكم من قلبي ربنا يوفقكم ويقويكم وميضيعش تعبكم علي الفاضي وإن شاء الله أبارك لكم على النجاح، بحبكم” . 

منشور سمية الخشاب 

وجهت الفنان سمية الخشاب، رسالة لـ جمهورها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع “ تويتر ”.

وكتبت سمية الخشاب: “وحشتوني، شكرا علي دعمكم وحبكم ليا في أصعب موقف مريت به في حياتي ربنا يخليكم ليا ويخلي لكم أهلكم وأمهاتكم عشان دول أغلي حاجة في الدنيا، الأم نعمة مبتتعوضش ومحدش بيعرف قيمتها بجد إلا لما بتروح”.

ويذكر أن رثت الفنانة سمية الخشاب والدتها التي رحلت عن عالمنا الفتر ة الماضية  برسالة مؤثرة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت سمية: "حزنت القلوب بوفاة من نحب وبكت العيون لفراقهم ومازالت النفس تشتاق لهم ولكن لن ننسي الايمان بالقضاء والقدر وستظل ألسنتنا تهتف بالدعاء لهم، اللهم إنا نسالك في هذا الشهر الفضيل ان تجعل من فقدانهم فى اعلي منازل الجنان اللهم نور مرقدهم وعطر مشهدهم.

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