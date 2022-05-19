مستشار الرئيس لشئون الصحة: كورونا لم تنته من مصر حتى الآن.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إن تأثير المناخ وتأثير تلوث البيئة على الصحة العامة تشكل خطراً كبيراً علي المواطنين ولا بد الحظر من ذلك.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن فيروس كورونا مازال موجودا في العالم أجمع وفي مصر أيضا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر أصبحت قليلة جدا، مشيرا إلى أن الحالات التي تصاب بفيروس كورونا تعاني من أعراض شبيهة لأي دور برد طبيعي.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين أن الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي تحتاج إلى عناية مركزة واكسجين تكاد أن تكون قليلة جدا.

https://youtu.be/_vejYjxLdz4